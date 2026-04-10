ＥＸＩＬＥの松本利夫が１０日、東京・株式会社ＬＤＨＪＡＰＡＮ本社で新たにダンス部を創設する学校法人金井学園（福井）とのダンスレッスン基本契約の調印式に出席。２１、２２日に控えるグループ約３年半ぶりの東京ドーム公演に向けての意気込みを語った。松本は２０１５年にグループから卒業しているが、同公演ではスペシャルメンバーとしての出演が決まっている。約３年半ぶりに同所に立つ心境について聞かれると「正直