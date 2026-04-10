かんたん買取アプリ「Ｐｏｌｌｅｔ（ポレット）」を運営する株式会社オズビジョンは、直近１年以内に引越しをした全国のポイントモール「ハピタス」ユーザーを対象に、「引越し時の片付けとモノの手放し」に関する調査を実施した。春は引越しや衣替えなどで、手放したいモノが多く発生する季節。調査では、約１０人に９人が片付けを「負担」と感じており、特に「手放したいモノ」への対応が大きなハードルとなっている。また