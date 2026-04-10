西武園競輪場のG3「第1回平原康多カップ」は2日目を終えた。11Rは金子幸央（33＝栃木）が番手捲りで古性優作を撃破した。「ここで来るかなと思っていたところで古性さんが来た。さすがだった。もうちょっと何かできたのかなとも思うけど、中嶋さんの気持ちに応えて1着を獲らないと。連日、前の選手が先行してくれてありがたい。自分の脚の感じもいいのかな」一方の古性は「弱かった。見てもらった通り、伊東とは別人。しん