◇女子ゴルフツアー富士フイルム・スタジオアリス女子オープン（第1日（2026年4月10日埼玉県石坂ゴルフ倶楽部（6580ヤード、パー72））国内初戦の渋野日向子（27ーサントリー）は1バーディー、2ボギーの73とスコアを伸ばせず、57位と出遅れた。「前半はショットが乗らず、後半はパットが入らないみたいな。本当に難しいラウンドだった」と表情を曇らせた。2番パー3で第1打をピン下1・5メートルにつけチャンスをつくっ