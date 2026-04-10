ロシアのプーチン大統領はウクライナとの戦闘について正教会の復活祭「イースター」に合わせて32時間の一時停戦を表明しました。ロシア大統領府によりますと、停戦期間は日本時間11日午後10時から13日午前6時までの32時間です。ウクライナ側がこれに応じることを前提に、プーチン氏はロシア軍に対してすべての前線で戦闘行為を停止するよう指示しました。ただ、敵側からの挑発や攻撃に備え部隊は対応できる態勢を維持するとしてい