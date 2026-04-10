ボートレース平和島の4日間シリーズが11日に開幕する。10日の前検日、動きが光っていた一人が中山将（34＝三重）だ。看板機の一つである44号機を引き当てた中山。前検は「ペラは片翼だけ叩きました。調整の途中です。それでも、この強い風の割に水をつかんで押していました。パワーがあるからこその感じです」と好感触を得ていた。前検時点で今期勝率は6.82。初のA1昇級がくっきりと見えている。今期はスタート、エンジン出