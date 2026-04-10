東南アジアのラオスで児童を買春したとして、日本人の男が現地当局に拘束されたことが分かりました。【映像】ラオス現地の様子ラオスにある日本大使館によりますと、「去年12月に日本人1人を児童に性的暴行した疑いで拘束した」と、現地当局から連絡がありました。関係者によりますと、拘束されたのは50代の男とみられ、北部ルアンパバーンで少女を買春した疑いが持たれています。男は今も拘束されていて、日本大使館は「現