京都で11歳の男子児童が行方不明になってから18日です。10日も山の中などで捜索が行われています。京都・南丹市で行方不明となっている安達結希さん（11）の10日の捜索は、9日と同じ山の中で行われました。安達さんは3月23日の朝、父親の車で登校したあと行方不明となりました。3月29日には、学校から3km離れた山の中で安達さんの通学かばんが発見されます。そして、7日には警察が約60人態勢で安達さんの自宅裏にある山を捜索。そ