セブン&アイホールディングスは、2025年度の決算を発表しました。原材料費の高騰により、国内のコンビニ事業で本業のもうけが減少しました。【映像】セブン&アイHD 2025年度の決算を発表セブン&アイホールディングスによりますと、2025年3月から今年2月までの決算は、スーパー事業の再編で店舗を売却するなどし、最終的な利益が前の年の同時期より69%増えて、2927億円でした。国内のコンビニ事業は、原材料費の