気になる疑問やニュースのナゼを解き明かす「どうなの？」です。4月から導入された自転車の交通違反に対する青切符ですが、運用からわずか4日でこの青切符制度を悪用した詐欺が発生しました。10日の「どうなの？」は“新生活の詐欺注意！ターゲットは若者？”について見ていきたいと思います。安宅晃樹キャスター：まず、自転車の青切符を悪用した詐欺はどんなものだったのでしょうか。事件が起きたのは広島県の呉市です。被害に遭