投資家を名乗る相手からの誘いをきっかけに、仙北市の50代の女性が現金3,200万円余りをだまし取られました。勧められた株を購入したところ、実際に利益が出たため相手を信用したということです。仙北警察署の調べによりますと仙北市の50代の女性は今年1月上旬、投資家を名乗る人物が運営するサイトを見つけ、相手と通話アプリのラインでやり取りを始めました。普段から投資をしていたという女性。契約していた証券会社を通じて相手