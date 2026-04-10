大館市の観光施設に展示されている鉄道車両、通称「青ガエル」の一般公開が10日に再開されました。“冬眠”から目を覚ました「青ガエル」が、今年も多くの人を迎えます。6年前に東京の渋谷駅前から、大館市の観光施設・秋田犬の里に移された「青ガエル」。先月27日に冬囲いのシートが外されました。そして10日、「青ガエル」を“冬眠”から目覚めさせるため、駆け付けたのが地元の保育園児たちです。園児たち「起きてー