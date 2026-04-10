普段はファンに推される存在のアイドル、アーティスト、俳優…。そんな彼ら彼女らの中から共通点のある2人が初対面。スタッフなし、たった2人だけの「ハコ」の中に入ってもらい、「何か」をさせてみる。そんな観察系リアリティーショー『初対面観察〜推しと推しをハコに入れてみた。〜』。テレ朝動画のサブスクサービス「logirl」にて配信の同番組が、4月10日（金）より第3弾ゲストの初対面に突入する。初対面のVTRを見る観察者は