仙北市角館町の武家屋敷通りでは、10日にシダレザクラが開花しました。11日からは「角館の桜まつり」がプレ開催されます。観光のハイシーズンに合わせ、市内の菓子店はこの時季ならではの商品を販売しています。古くからの街並みの一角にある菓子店、レガールリッツです。舌触りなめらかなモンブランやお土産にも人気の焼き菓子など、栗のおいしさを感じられるスイーツを販売しています。先月登場したのが、春の