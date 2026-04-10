季節先取りの陽気となった9日とは一転、10日は冷たい雨の1日となりました。9日にソメイヨシノの満開が発表された秋田市では、雨に濡れたサクラが艶やかに咲き誇っていました。秋田市の泉地区にある遊歩道、通称・ハミングロードです。約2キロにわたってソメイヨシノなどのサクラが並んでいます。川島有紗記者「きのう秋田市でソメイヨシノの満開が発表されました。こちらのハミングロードでは、今日はあいにくのお天気