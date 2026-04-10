キタニタツヤが、新曲「れびてーしょん」を4月12日に先行配信リリース。あわせてジャケット画像が公開された。 （関連：B'z、アイナ・ジ・エンド、キタニタツヤ、幾田りら、モナキ、ILLIT……注目新譜6作をレビュー） 本楽曲は、放送中のTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のエンディングテーマ。なお、エンディングテーマ「れびてーしょん」が使用された本PVが現在公開中だ。 （文＝リ