１０日の日経平均株価は前日比１０２８円高と急伸し、一時５万７０００円台を回復する場面があった。この日は、ファーストリテイリングが１銘柄で日経平均株価を６５０円程度押し上げた。東京エレクトロンとフジクラを加えた３銘柄で９００円を超す上昇となり、ＡＩ・半導体関連株を含めた一極集中相場だった。 市場は、１１日に予定されている米国とイランの和平交渉を注視している。アナリストからは「ホルムズ海峡