■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０４月１０日１５９円３４～３５銭（△０．３８） ０４月０９日１５８円９６～９８銭（△０．７６） ０４月０８日１５８円２０～２２銭（▼１．６６） ０４月０７日１５９円８６～８７銭（△０．４９） ０４月０６日１５９円３７&#