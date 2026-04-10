イオンモール津山は2026年4月17日（金）に「イオンモール津山インター」へと名称を変更し、イオン津山店が「イオンスタイル津山インター」として先行リニューアルオープンします。 【写真を見る】イオンモール津山インター「10年ぶりの大規模リニューアル」4月17日（金）に先行オープン地場産品の充実や若年層に人気の商品などを拡充 同店は岡山県・中国自動車