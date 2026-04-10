日銀が１０日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５９円３４～３５銭と前日に比べ３８銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８６円１０～１４銭と同７３銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６７９～８０ドルと同０．００１８ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS