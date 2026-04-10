（台北中央社）台湾との関係の在り方を定めた米国の国内法「台湾関係法」の制定から47年を迎えた10日、頼清徳（らいせいとく）総統はフェイスブックを更新し、権威主義に妥協すれば、主権と民主主義を対価として差し出すことになるとの認識を示した。この日、台湾最大野党・国民党の鄭麗文（ていれいぶん）主席（党首）と中国共産党の習近平総書記が中国・北京で会談した。頼総統はフェイスブックで、台湾関係法と「六つの保証」は