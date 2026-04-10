架空の投資話でだまし取られた金を暗号資産に変える「マネーロンダリング」をした疑いで、ベトナム人の大学生が逮捕されました。逮捕されたのは、大阪市に住むベトナム国籍の大学生、グエン・ゴック・フイ容疑者(26)です。グエン容疑者は去年6月、投資をめぐる詐欺で名古屋市の女性(26)がだまし取られた金と知りながら、100万円を暗号資産に替え犯罪収益を隠した疑いが持たれています。調べに対して「私はやってませ