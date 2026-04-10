北海道コンサドーレ札幌は４月10日、「弊クラブU-18監督によるパワーハラスメントに関する調査結果および処分について」と題したリリースを出した。「いつも北海道コンサドーレ札幌へ温かいご支援、ご声援をいただき、誠にありがとうございます。この度、弊クラブU-18監督による、複数のアカデミースタッフおよび複数の所属選手に対するパワーハラスメントに該当する行為（以下、ハラスメント行為といいます）が確認されましたの