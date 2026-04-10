苦戦を強いられてるリヴァプールだが、オーナー陣はアルネ・スロット監督の続投を支持しているようだ。9日、イギリス紙『テレグラフ』が伝えている。就任初年度でプレミアリーグ制覇を成し遂げたスロット監督のもとで黄金期を築くべく、昨年夏には推定総額4億ポンド（約855億円）以上を費やす超大型補強を敢行したリヴァプール。しかし、残り7節となったプレミアリーグで首位アーセナルに「21」ポイント差をつけられ、連覇が絶