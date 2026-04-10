【その他の画像・動画等を元記事で観る】 加藤ミリヤが、約6年ぶりに『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に登場し、名曲「SAYONARAベイベー」を披露。 ■強がりと未練が同時に入り混じる、リアルな恋愛の揺れを描いた楽曲 「SAYONARAベイベー」は、2008年にリリースされ、強がりと未練が同時に入り混じるリアルな恋愛の揺れを描いたナンバー。 離れなくてはいけないとわか