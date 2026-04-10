【その他の画像・動画等を元記事で観る】 miletが2月13日・14日に行った日本武道館公演『Ray of Water』の模様を収めたライブフィルム『milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”』（劇場版5.1ch）が、6月16日に全国21都市21館の映画館にて一夜限りで上映されることが決定。6月3日には、“プレミア上映”と題し、東京・新宿バルト9にて先行プレミア上映会が開催される。 ■2月14日公演の模様を22曲完全収録 活動再開後