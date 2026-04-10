【その他の画像・動画等を元記事で観る】 宇多田ヒカルが、6月24日に新曲「パッパパラダイス」の7インチアナログ盤を完全生産限定盤としてリリースすることが決定。併せてジャケット写真も公開された。また同日には、“Utada”名義で発表した2枚のアルバムがリマスターされ初LP化となる『エキソドス（Exodus）』『ディス・イズ・ザ・ワン（This Is The One）』もリリースされる。 ■予約特典はまる子＆宇多