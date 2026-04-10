【その他の画像・動画等を元記事で観る】 キタニタツヤが、4月より放送中のTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のエンディングテーマ「れびてーしょん」を4月12日に先行配信することが決定。併せてジャケット画像も公開された。 ■「れびてーしょん」を使用した本PVも公開中 2022年にWSS playgroundより発売され、累計300万本を突破した『NEEDY GIRL OVERDOSE』（通称：ニディガ）。そのTVアニメ版『NEEDY GI