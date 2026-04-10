日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月10日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の4056枚だった。 ◯2026年5月限（特別清算日：5月15日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券4056(4056) ABNクリアリン証券 2551(2551) バークレイズ証券2474(2474) SBI証