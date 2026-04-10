日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月10日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7700枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 7700(7670) ソシエテジェネラル証券4515(4513) バークレイズ証券2959(2959)
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