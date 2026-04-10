お笑いトリオ・ハナコの秋山寛貴が、自身初の単独個展『大きくは描けない』を5月9日、10日の2日間、東京・Gallery Feles Omotesandoにて開催することが発表された。小さく描かれた絵画たちと、じっくり目線を合わせて楽しめる新たな個展となる。【画像】不思議な世界観！初の単独個展『大きくは描けない』を開催するハナコ秋山イラスト集「秋山動物園」を手がけた秋山は、ハナコでの「コント」はもちろん、昨年は映画『ブラッ