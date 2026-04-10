中国北東部の遼寧省瀋陽市で、50万トン級の風力と太陽光発電による水素製造とバイオマスを融合したグリーン液体燃料モデルプロジェクトが4月10日に正式着工しました。これは中国初の50万トン級バイオマス由来グリーン液体燃料モデルプロジェクトであり、今回の着工は、中国の水素ベースの液体燃料産業が実証段階から大規模な建設と発展の段階に移行したことを意味します。グリーン液体燃料とは、クリーンで低炭素な液体燃料です。