この記事をまとめると ■かつてのミニバンは片側スライドが当たり前だった ■右側通行のアメリカのミニバンも歩道側となる右側にしかスライドドアは付いていなかった ■ブームでアストロを買った人のなかには使い勝手の悪さで手放してしまったユーザーも多い 両側パワースライドドアが当たり前となった日本のミニバン 多人数乗車が可能で後席の乗り降りもしやすいミニバンといえば、いまでは両側スライドドア、パワースライドド