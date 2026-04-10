空調機器大手のゼネラル（神奈川県川崎市）は、モデル・俳優の小松菜奈さんを起用したテレビCM「GENERALAirからLifeへ」編を、2026年4月1日に全国で放送開始した。ゼネラルが目指すメッセージを表現2026年1月1日、商号を「株式会社ゼネラル」に変更した同社は今年、創業90周年。発表資料によると、CMは「株式会社ゼネラル」の認知拡大と、小松さんによる演技とナレーションを通じて、同社が目指す「Creating a Life Conditioner