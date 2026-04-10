アニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ』（よう実）4th Season2年生編1学期の第6話「波乱の争奪戦」あらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】懐かしいキャラ登場！公開された『よう実』第4期の場面カット第6話「波乱の争奪戦」は、今年の無人島サバイバル試験の開催が告知された。期間は2週間で、さらに無人島は昨年よりも大きくなり、全学年で競い合うことになる。その前に4週間、グループ作りのための期間が与えられ