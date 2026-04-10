TBSでは、4月17日午後10時から、岡田将生主演の金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』がスタートする。本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたわずか2日前に両親殺害事件の時効を迎えた田鎖真（岡田）と田鎖稔（染谷将太）による“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンスだ。【写真多数】岡田将生、染谷将太、中