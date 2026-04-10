TBS系日曜劇場『GIFT』のサイドストーリー『SHIFT―ぶつかり、進む者たち―』が、同作初回放送（12日）終了直後からU-NEXTで独占配信されることが決定した。本田響矢が主演を務め、杢代和人、八村倫太郎、さらにオリジナルキャストとして森香澄が出演する。【写真】新キャストの出演も解禁！本作は、本田演じる車いすヤンキーの青年・朝谷圭二郎と、杢代演じる仲間の沖平颯斗の友情を軸に描く青春ドラマ。元ヤンの幼なじみ・青