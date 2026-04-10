今年フジテレビにて放送予定のテレビアニメ『DARK MACHINE THE ANIMATION』の追加キャストとして、興津和幸、鈴木崚汰、中村源太、堀金蒼平が出演することが発表された。あわせて、新たな場面カットと追加キャラクターのビジュアルが公開された。【画像】こういうキャラが強いんだよな…『DARK MACHINE』追加キャラ設定画追加キャスト4人は、小野賢章演じる主人公の青年・カイリが所属するeスポーツチーム「CARBUNCLE（カーバ