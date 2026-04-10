テレビアニメ『【推しの子】』第3期完結を記念したビジュアル＆PVが公開された。第3期最終話にて遂に互いの前世を知ることとなったアクアとルビー、ゴローとさりなの再会を描いたビジュアルとPVとなっている。【動画】泣ける…互いの前世を知ったアクアとルビー！公開された【推しの子】新映像『【推しの子】』は、芸能界の光と闇を描いた物語。産婦人科医として働くゴローが主人公で、推しのアイドル・星野アイと出会うが、あ