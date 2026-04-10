11日放送のカンテレ『ウラマヨ！』（毎週土曜後1：00※関西ローカル）は「物価高のヒーロー リユースビジネスの裏側」と題して、買う人も売る人も増えている“リユースビジネス”の裏側をのぞき見る。【場面カット】「物価高のヒーロー リユースビジネスの裏側」で盛り上がるスタジオ年間売上が1900億円を超えるセカンドストリートは、中古品の買取・販売を両方行い、京都・宇治大久保店には、衣類をはじめとして、家電、