俳優の豊嶋花（19）が9日、Instagramを更新。親交がある俳優と楽しんだ温泉旅行の様子を公開し、反響が寄せられている。【映像】豊嶋花、仮面ライダー出演俳優との温泉旅行ショット（複数カット）1歳から子役として活躍し、5歳の時には“第2の芦田愛菜”と言われ活躍した豊嶋。2013年、NHKの朝ドラ『あまちゃん』ではヒロインの母親役を演じた小泉今日子の幼少期を、『ごちそうさん』では杏演じるヒロインの幼少期を担当した。