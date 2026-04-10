宇多田ヒカルが“Utada”名義でIsland Def Jam Music Groupから発表した2枚のアルバム『エキソドス』（2004年）と『ディス・イズ・ザ・ワン』（2009年）が初めてリマスターされ、6月24日に発売されることが決定した。【画像】かわいい！宇多田ヒカル×ちびまる子ちゃんオリジナル消しゴムLP（180g重量盤）、カラーLP（180g重量盤）、SHM-CD、デジタル配信の各形態でリリースされる。Utadaのアルバムはこれが初LP化となる。SHM-