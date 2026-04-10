歌い手のAdoが、24日放送のニッポン放送『AdoのオールナイトニッポンGOLD』（後10：00）でパーソナリティーを務めることが決定した。Adoは2023年4月から1年間、毎週月曜日の『オールナイトニッポン』のレギュラーパーソナリティーを担当しており、2025年4月に1度『オールナイトニッポンGOLD』で復活、今回はそこから1年ぶりの放送。レギュラー放送の最終回ぶりに生放送で届ける。【動画】Ado、17歳で録音した「くちばしにチェリ