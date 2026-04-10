中国本土を訪れている台湾の最大野党・国民党の鄭麗文主席が中国共産党の習近平総書記と会談し、「台湾海峡は両岸の中国人が平和を守る象徴だ」と強調しました。【映像】握手する鄭麗文主席と習近平総書記両者の直接会談は北京で10日初めて実施され、冒頭、中国共産党の習総書記は「両岸の同胞は5000年以上の文明をもつ偉大な中華民族だ」と述べました。さらに「国土の不可分国家の不分離は共同の信念だ」として、統一に向けた