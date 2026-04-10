京都・南丹市で11歳の男子小学生が行方不明となってから18日。10日も山中を中心に警察が捜索したが、大きな手がかりはなかった。学校では、緊急用の携帯電話の持ち込みが許可されるなど安全対策が強化された。ドローンも使い山中を捜索京都で11歳の男子小学生が行方不明になってから18日。10日も山の中などで捜索が行われている。京都・南丹市で行方不明となっている園部小学校の安達結希さん（11）の10日の捜索は、9日と同じ山の