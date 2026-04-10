元NHKのフリーアナウンサー青井実（45）が10日、TOKYO MX「5時に夢中」（月〜金曜午後5時）に生出演。3月27日にフジテレビ系「Live Newsイット！」（月〜金曜午後3時45分）のMCを卒業後の現在について言及した。青井を紹介するフリップには「アナウンサーをしなくても副収入でウハウハなんでしょ？」との項目があった。青井は「副収入もないですし」と前置きした上で「卒業した後、大変なんですから。お金ないと言いますか、仕