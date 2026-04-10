4月8日、水曜日のダウンタウン（TBS系）で放送された企画「寿司合戦チャンピオントーナメント」に出演して激戦を繰り広げた2人組お笑いコンビ『大自然』が、放送翌日に「解散」を発表。あまりに突然の解散発表に、SNSで驚きの声があがっている。「大自然は吉本興業に所属する2015年結成のコンビで、ボケ担当のしんちゃんとツッコミ担当のロジャーさんの2人によるお笑いコンビです。元々はそれぞれピン芸人として活動していました