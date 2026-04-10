4月9日放送の『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）で、司会の宮根誠司の声が聞き取れない異常事態が起こり、物議を醸している。「この日の冒頭、いつものように宮根さんが話し始めたのですが、声がガラガラ。本人も、『ちょっと声が枯れておりまして、お聞き苦しいと思いますが、なるべく頑張ってやりたいと思います』と説明し、京都府南丹市で11歳の男子児童が行方不明となっている事件を伝えていました」（芸能記者）と