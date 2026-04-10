4月10日までに、デジタルファッションメディア『The Fashion Post』の公式Instagramに女優の石原さとみが登場。近影を公開し、その美貌が話題になっている。投稿では、《VERSACE with Satomi Ishihara『心ときめくモードの季節。石原さとみが高揚感を纏う vol.4』》と題し、世界的ファッションブランド『ヴェルサーチ』のアイテムを全身にまとった石原の姿を公開。《妥協を許さないプロフェッショナルな姿勢と自由な想像力を