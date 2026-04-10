12日に阪神芝1600メートルで決戦中央競馬のG1・桜花賞は12日、阪神芝1600メートルで争われる。決戦2日前の10日、JRAは公式Xで「衝撃の末脚」として、名牝が制した6年前のレースを復刻した。JRA公式Xが「衝撃の末脚」として投稿したのは、デアリングタクトが制した2020年の桜花賞だった。雨の中での一戦。先に抜け出した武豊騎乗のレシステンシアを、松山弘平が手綱を取ったデアリングタクトが差し切った。デアリングタクト